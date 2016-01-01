Kwork для Android
8.6k
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Фриланс маркетплейс
Пользователей онлайн: 2877
Последний заказ: 26 сек. назад
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К сожалению, продавец временно приостановил продажу данного кворка.
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К сожалению, продавец временно приостановил продажу данного кворка.
Смотрите похожие кворки в разделе Соцсети и SMM.

Добавлю 1000 подписчиков в группу или паблик Вконтакте

  1. Соцсети и реклама  
  2. Соцсети и SMM  
  3. ВКонтакте

Об этом кворке

Добавлю 1000 подписчиков (офферов) в вашу группу или паблик Вконтакте. Аудитория со всего СНГ но в основном из России.

Основная цель - повысить солидность группы в глазах целевой аудитории, рейтинг и позицию группы в поиске. Группы с большим количеством подписчиков, как правило, вызывают больше доверия что напрямую влияет на продажи и приток целевой аудитории.

Плавное прибавление. Скорость в среднем от 100 подписчиков в сутки.

Работа проходит в абсолютно безопасном режиме, банов или каких либо других санкций со стороны ВК не будет.

Отписок не более 5%. По кворку действует месяц гарантии. Если будут отписки просто напишите мне - всех отписавшихся возмещу бесплатно.

Можно разбить на несколько пабликов.

Важно:

  1. Не работаю с группами, которые нарушают правила ВК.
  2. Не заказывать параллельно продвижение у других исполнителей.
  3. Подписчики в группе должны быть открытыми(не только их число).
  4. Нужно хотя бы 10 записей на стене группы.
Нужно для заказа:
  1. Нужна только ссылка на группу/паблик.
  2. Если заказываете лайки, репосты или просмотры из доп. опций напишите пожалуйста как их нужно распределить.
Фриланс услуга включает:
 Постепенное привлечение подписчиков
Срок выполнения: 12 дней
Тип: Друзья, подписчики
Вид: Привлечение
Тип подписчиков: Боты
Объем услуги в кворке: 1 000 подписчиков
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Детали заказа и выбор дополнительных услуг

  • +100
  • +500
  • +300
  • +300
  • +300
  • +300
12 дней на выполнение
Доработка до 100% результата
Количество подписчиков 
 
Заказать за 500 
Гарантия возврата
Средства моментально вернутся на счет,
если что-то пойдет не так. Как это работает?

Отзывы по кворку

500 Детали заказа
12 дней на выполнение
Доработка до 100% результата
Обычно выполняет за 10 дней
 Постепенное привлечение подписчиков
Количество подписчиков  
Заказать за 500 
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Как выбрать

Гарантия возврата

Средства моментально вернутся на счет, если что‑то пойдет не так

Как это работает?

Kwork переводит деньги продавцу, только когда покупатель проверил и принял заказ.

Деньги можно вернуть:

  • Моментально, если заказ отменяется покупателем в первые 20 мин. после старта
  • Моментально, если продавец просрочил заказ, и покупатель решил отменить его
  • Моментально, если продавец и покупатель согласовали отмену заказа
  • В течение нескольких часов, если заказ выполнен некачественно или не полностью
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