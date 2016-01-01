Добавлю 1000 подписчиков (офферов) в вашу группу или паблик Вконтакте. Аудитория со всего СНГ но в основном из России.

Основная цель - повысить солидность группы в глазах целевой аудитории, рейтинг и позицию группы в поиске. Группы с большим количеством подписчиков, как правило, вызывают больше доверия что напрямую влияет на продажи и приток целевой аудитории.

Плавное прибавление. Скорость в среднем от 100 подписчиков в сутки.

Работа проходит в абсолютно безопасном режиме, банов или каких либо других санкций со стороны ВК не будет.

Отписок не более 5%. По кворку действует месяц гарантии. Если будут отписки просто напишите мне - всех отписавшихся возмещу бесплатно.

Можно разбить на несколько пабликов.

Важно: