Добавлю 1000 подписчиков (офферов) в вашу группу или паблик Вконтакте. Аудитория со всего СНГ но в основном из России.
Основная цель - повысить солидность группы в глазах целевой аудитории, рейтинг и позицию группы в поиске. Группы с большим количеством подписчиков, как правило, вызывают больше доверия что напрямую влияет на продажи и приток целевой аудитории.
Плавное прибавление. Скорость в среднем от 100 подписчиков в сутки.
Работа проходит в абсолютно безопасном режиме, банов или каких либо других санкций со стороны ВК не будет.
Отписок не более 5%. По кворку действует месяц гарантии. Если будут отписки просто напишите мне - всех отписавшихся возмещу бесплатно.
Можно разбить на несколько пабликов.
Важно:
- Не работаю с группами, которые нарушают правила ВК.
- Не заказывать параллельно продвижение у других исполнителей.
- Подписчики в группе должны быть открытыми(не только их число).
- Нужно хотя бы 10 записей на стене группы.