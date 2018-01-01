Ссылка на продвигаемый сайт (если есть приоритетные ключевые фразы/страницы, то и их разумеется)

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*500+ ссылок на лучшие беклинки (чтобы каждая обратная ссылка передавала максимум веса Вашему сайту)

**3000+ сымитированных посещений по 2-3 минуты на каждое на оптимальный для Вашего сайта период (чтобы сделать ссылки трафиковыми и улучшить поведенческий фактор)

В тему Кворка: все действия будут с Вами утверждены во время анализа сайта - куда/зачем всё публикуется и что будет результатом моей работы