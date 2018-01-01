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Мощная Стратегия Комплексного Продвижения Сайта

  1. SEO и трафик  
  2. Продвижение сайта в топ

Об этом кворке

Специально для сайтов возрастом от полугода Самая Сбалансированная Стратегия внешнего продвижения сайта "Под Ключ", в которую всё включено - от А до Я:

• Анализ сайта

(для оптимальной стратегии продвижения)

• Статья порядка 3000 симв.

(по теме Вашего сайта/ключей)

• Размножение текста

(на 500+ уникализированных публикаций)

• Самые Мощные ссылки 1-го круга

(Блоги/Форумы/Профиля 150+ шт. с общим ИКС>100 000)

• 50+ Специальных досок объявлений

(с возможностью размещения ссылки)

• Разбавление ссылочной массы

(300+ Топиками/Постами/Комментариями/Wiki ссылками и т. п.)

• 500+ Ссылок 2-го круга - Ссылочная Пирамида

(для создания ссылочного профиля беклинков 1го уровня)

• Работа с поведенческими факторами

(Усиление лучших публикаций дополнительным Трафиком 3000+)

В итоге Вы Гарантированно получаете более 500 самых разноплановых ссылок (от Блогов и Форумов до Комментариев и Досок; откр. /закр. /редирикт и т. п.) для обширнейшего охвата всех СЕО инструментов в этом направлении, получение соц. сигналов и инфо шума с объявлений - усиленных ссылочной пирамидой* и дополнительным Трафиком** для Максимального воплощения Ваших пожеланий относительно шансов роста позиций продвигаемого сайта!

Нужно для заказа:

Ссылка на продвигаемый сайт (если есть приоритетные ключевые фразы/страницы, то и их разумеется)

.

*500+ ссылок на лучшие беклинки (чтобы каждая обратная ссылка передавала максимум веса Вашему сайту)

**3000+ сымитированных посещений по 2-3 минуты на каждое на оптимальный для Вашего сайта период (чтобы сделать ссылки трафиковыми и улучшить поведенческий фактор)

В тему Кворка: все действия будут с Вами утверждены во время анализа сайта - куда/зачем всё публикуется и что будет результатом моей работы

Объем услуги в кворке: Мощная Стратегия Комплексного Продвижения 1го Сайта включающая в себя 500 разноплановых публикаций 1-го круга, усиленная 500 ссылками 2-го круга и 3000 дополнительными переходами с лучших беклинков для Максимального увеличения вероятности роста нужных Вам ключевых фраз в выдаче поисковиков
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если что-то пойдет не так. Как это работает?

Отзывы по кворку

9 000 Детали заказа
30 дней на выполнение
Доработка до 100% результата
Обычно выполняет за 3 дня
Количество:

Гарантия возврата

Средства моментально вернутся на счет, если что‑то пойдет не так

Как это работает?

Kwork переводит деньги продавцу, только когда покупатель проверил и принял заказ.

Деньги можно вернуть:

  • Моментально, если заказ отменяется покупателем в первые 20 мин. после старта
  • Моментально, если продавец просрочил заказ, и покупатель решил отменить его
  • Моментально, если продавец и покупатель согласовали отмену заказа
  • В течение нескольких часов, если заказ выполнен некачественно или не полностью
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